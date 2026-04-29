Domani riapre al pubblico la Galleria Borbonica con un nuovo progetto chiamato “Galleria Segreta”, che trasforma la visita in un’esperienza ludica. Si tratta di un percorso che combina elementi di gioco e scoperta, pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. L’iniziativa mira a far conoscere meglio la storia della galleria attraverso attività interattive, offrendo un modo diverso di esplorare uno dei luoghi sotterranei più noti della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Rivivere la storia, giocando. E magari anche apprendendo di più. Domani mattina, alle 12:30, Palazzo Alabardieri di Napoli ospiterà la conferenza stampa di lancio di “Galleria Segreta”, il progetto nazionale solidale che trasforma la Galleria Borbonica in un grande gioco immersivo. A promuoverlo è il Rotary Club Napoli Chiaja, presieduto dall’avv. Riccardo Satta Flores, l’idea resta di Sara Marrucci. L’iniziativa parla di cultura e gioco tecnologico. Fino al 18 maggio i partecipanti saranno collegati ad una piattaforma digitale e alle prese con enigmi per ricostruire un diario che attraversa oltre 170 anni di storia della Galleria Borbonica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Galleria Borbonica diventa un gioco: al via “Galleria Segreta”

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