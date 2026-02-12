Napoli sotterranea | la Galleria Borbonica riemerge un viaggio tra storia ingegneria e rifugi segreti dell’Ottocento

Napoli torna a mostrare le sue storie nascoste sotto il livello delle strade. La Galleria Borbonica, chiusa per anni, riapre le sue porte e rivela un patrimonio di tunnel, cisterne e rifugi antiaerei dell’Ottocento. I visitatori possono immergersi in un viaggio tra passato e ingegneria, scoprendo un pezzo di storia segreta di Napoli.

Napoli Svela la Galleria Borbonica: Un Viaggio nel Tempo tra Tunnel, Cisterne e Rifugi Antiaerei. Sotto le strade affollate di Napoli, un complesso di tunnel ottocenteschi, cisterne seicentesche e rifugi bellici racconta secoli di storia. La Galleria Borbonica, riscoperta grazie agli studi del geologo Gianluca Minin a partire dal 2007, offre una prospettiva inedita sulla città e sulla sua resilienza, testimoniando l'ingegno dei napoletani di fronte alle sfide del tempo. Un Progetto Regale Incompiuto: La Nascita della Galleria. La genesi della Galleria Borbonica risale al 1853, quando Ferdinando II di Borbone commissionò all'architetto Errico Alvino la realizzazione di un viadotto sotterraneo.

