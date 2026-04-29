la franciacorta piange pia donata berlucchi

La Franciacorta piange la scomparsa di Pia Donata Berlucchi, deceduta il 27 aprile. Figura di spicco di una delle famiglie storiche del metodo classico italiano, era conosciuta per il suo ruolo nel settore vinicolo locale. La sua morte rappresenta una perdita importante per la comunità e per l’intera regione, dove era apprezzata per il suo impegno e la sua riservatezza. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra gli addetti ai lavori.

Se n’è andato un pezzo di Franciacorta che non amava mettersi in vetrina. È morta lo scorso 27 aprile Pia Donata Berlucchi, figura centrale di una delle famiglie che hanno scritto la storia del metodo classico italiano. Definirla imprenditrice è corretto, ma non basta. Berlucchi è stata un presidio: di stile, di memoria, di continuità. Per anni ha tenuto insieme tradizione e quotidianità, senza cedere alla tentazione – frequente in questi territori – di trasformare il racconto in retorica. Il suo contributo alla crescita di Freccianera Fratelli Berlucchi, azienda di famiglia, è stato concreto e poco incline alla scena: decisioni, relazioni, presenza costante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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