Addio a Pia Donata Berlucchi signora delle bollicine e ambasciatrice della Franciacorta

Lunedì 27 aprile è deceduta Pia Donata Berlucchi, figura di spicco nel settore vitivinicolo della provincia di Brescia. Figura centrale nella famiglia proprietaria di una nota azienda produttrice di bollicine, è ricordata come una delle protagoniste della crescita della Franciacorta. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama imprenditoriale locale e per il settore vinicolo della zona.

È scomparsa lunedì 27 aprile Pia Donata Berlucchi, figura centrale dell’imprenditoria vitivinicola bresciana e membro di una famiglia simbolo della Franciacorta. Classe 1942, aveva 83 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione, non solo nel Bresciano: era conosciuta e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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