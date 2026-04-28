Addio a lady Franciacorta è morta Pia Donata Berlucchi

E’ morta ieri sera Pia Donata Berlucchi, classe 1942, «Donna del Vino» e Signora della Franciacorta, distretto vitivinicolo del bresciano a cui ha dedicato visione imprenditoriale, impegno culturale e profonda dedizione al territorio. Per decenni al timone dell’azienda di famiglia, Freccianera, fondata nel 1927 dal papà Antonio Berlucchi a Borgonato di Corte Franca. Pia Berlucchi ha guidato l’Associazione delle Doone del Vino, ricoprendo la carica di Presidente nazionale dal 2004 al 2009 e contribuendo in modo determinante alla crescita e al consolidamento del ruolo delle donne nel settore vitivinicolo italiano anche nel ruolo di...🔗 Leggi su Feedpress.me

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È mancata Pia Donata Berlucchi Si è spenta all’età di 83 anni. Protagonista dell’enologia bresciana e a lungo presidente dell’azienda Fratelli Berlucchi, storica realtà di Borgonato di Corte Franca fondata nel 1927 dal padre Antonio. La notizia su doctorwine.w x.com

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