La serie televisiva italiana, molto seguita dal pubblico, racconta la storia di Bahar e registra ogni giorno ascolti elevati sui canali di trasmissione. La sua popolarità si conferma come una delle produzioni di maggior successo del momento, attirando un pubblico fedele che segue con attenzione gli sviluppi della trama. La presenza di questa serie nel palinsesto quotidiano rappresenta un punto fermo per gli spettatori appassionati.

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno la storia di Bahar registra ascolti record sui teleschermi di Canale 5, confermandosi uno delle rivelazioni del palinsesto. In queste ore, il portale ha annunciato un cambio di programmazione per la dizi turca che farà senz'altro piacere ai tanti fans. In particolare, La forza di una donna allungherà di durata in occasione della puntata trasmessa il 2 maggio sui teleschermi di Canale 5. Le vicende ambientate nel quartiere di Tarlabasi inizieranno a partire dalle 15:15 ovvero 15 minuti prima del consueto orario. Per questo motivo, l'appuntamento di Forbidden Fruit in onda il 2 maggio subirà una piccola riduzione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna dura di più: la bella novità per i fans

LA FORZA DI UNA DONNA - Bahar scopre la vera identità scioccante di Kismet con un segreto Anticipo

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