Forbidden Fruit confermata per una settima stagione | la bella novità per i fans

Forbidden Fruit è stata confermata per una settima stagione e i fan possono aspettarsi di vedere nuovi episodi nei prossimi mesi. La serie, attualmente trasmessa su Canale 5 dal lunedì alla domenica pomeriggio, continuerà a essere protagonista delle programmazioni televisive. La conferma è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni precise sulla data di inizio della nuova stagione.

Ci sono belle notizie per i fans di Forbidden Fruit, attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5 da lunedì alla domenica pomeriggio. Da alcuni rumors in circolazione si evince che in Turchia la serie tv è stata rinnovata per la settima stagione. Da giorni si vociferava che la storia di Ender e Yildiz avrebbe avuto un seguito sebbene in forma diversa ovvero sotto forma di film. Ora, invece, il giornalista turco Birsen Altuntas ha rivelato che la casa di produzione della serie tv realizzerà una nuova stagione. Le puntate saranno trasmesse in anteprima su Now Tv, la rete turca che mandò per la prima volta Forbidden Fruit nel 2018. La trama continuerà a girare sui personaggi principali come Yildiz, Ender, Caner ed Asuman sebbene non manchino le new entry. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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