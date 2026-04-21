La Federazione Internazionale dell’Automobile ha annunciato l’adozione di nuove regole per le gare di Formula 1, con modifiche che riguardano i piloti e le modalità di gara. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni e confronti tra gli organizzatori e le squadre. Le novità saranno in vigore a partire dalla prossima gara, che si terrà a Miami. Le regole interessano aspetti tecnici e comportamentali durante le competizioni.

Dopo tante discussioni la Federazione Internazionale dell’Automobile ha introdotto nuove regole per il campionato mondiale di Formula 1 che riprenderà il 3 maggio a Miami dopo la sosta di un mese dovuta all’annullamento dei gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a causa dei conflitti in Medio Oriente. Sostanzialmente sono tre le novità introdotte e che sono emerse dopo un incontro a cui hanno partecipato la Fia, i rappresentanti del team, i Ceo dei produttori di Power Unit e la Fom (la società di Liberty Media che si occupa dell’organizzazione delle gare): più libertà ai piloti di spingere in qualifica grazie a una gestione dell’energia differente, boost limitato in gara per ragioni di sicurezza, novità nelle partenze con rilevamento delle basse potenze e nuovo sistema di allerta visiva.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Formula 1: da Miami nuove regole Ecco cosa cambia per i piloti

F1 2026, NIENTE sarà più come prima: ecco tutte le nuove regole che stravolgono la FORMULA 1

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