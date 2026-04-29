La Fondazione Enpaia entra con 10 milioni di euro nel capitale sociale di GranTerre

La Fondazione Enpaia ha investito 10 milioni di euro nel capitale sociale di GranTerre. Questa operazione rappresenta un’alleanza strategica che modifica gli assetti di una delle realtà più rilevanti nel panorama locale. La notizia riguarda un intervento finanziario diretto e specifico, senza altri dettagli sui motivi o sugli obiettivi dell’investimento.

Un'alleanza strategica di grande rilievo ridisegna gli assetti di una delle realtà più importanti del nostro territorio. La Fondazione Enpaia e GranTerre hanno infatti annunciato ufficialmente l'ingresso dell'ente previdenziale del settore agricolo all'interno del capitale sociale del colosso.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Fondazione Cattolica: tre milioni di euro per il sociale nel territorioNella sua sede di Via Adua, Fondazione Cattolica ha illustrato i risultati dell'attività svolta nel 2025.

Fondazione Pergolesi Spontini, approvati il bilancio sociale e consuntivo: giro d'affari di 3,4 milioni di euroJESI - Conti in ordine, sostenibilità economica e ambientale, valorizzazione dei giovani talenti, progetti di inclusione e accessibilità,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: A Enpaia il 2,2% dei salumi e formaggi di Granterre (Parmacotto e Parmareggio); Tre giornate di aggiornamento per gli operatori di Enapa e Caf di Confagricoltura; Pronti al dialogo.

Agricoltura, Fondazione Enpaia, oltre 41mila iscritti e 9mila imprese. Il patrimonio supera i 2,1 miliardiRoma, 25 novembre 2025 – La Fondazione Enpaia conferma anche quest’anno la solidità della propria gestione e il suo ruolo di riferimento nel sistema della previdenza privata italiana. La Relazione ... quotidiano.net

Enpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali'Come investitore istituzionale abbiamo posto, da tempo, il tema della defiscalizzazione degli investimenti nell'economia reale delle casse previdenziali o, anche, dei fondi pensione. Pensiamo ci sia ... ansa.it