Fondazione Cattolica | tre milioni di euro per il sociale nel territorio

Nella sede di Via Adua, Fondazione Cattolica ha presentato i risultati delle attività svolte nel 2025, concentrandosi su progetti sociali e iniziative di sostegno nel territorio. Durante l'incontro, sono stati illustrati i fondi investiti e le collaborazioni attivate nel corso dell'anno, con particolare attenzione a un contributo complessivo di tre milioni di euro destinato a progetti sociali. La fondazione ha inoltre condiviso le principali linee di intervento future.

Nella sua sede di Via Adua, Fondazione Cattolica ha illustrato i risultati dell'attività svolta nel 2025. I dati raccolti nel bilancio sociale mostrano un investimento di tre milioni di euro che ha permesso di sostenere 299 diverse realtà non profit. Questa rete di solidarietà ha garantito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate BCC Milano: 2,6 milioni per il territorio e nuova Fondazione socialeGiovedì 16 aprile, presso l’Auditorium di Carugate, è stato presentato il Bilancio Sociale 2025 di BCC Milano, un documento che mette in luce come... Bcc Milano, cresce l’impegno per il sociale: nel 2025 destinati 2,6 milioni di euro al territorioPresentato il Bilancio Sociale 2025, che racconta il rafforzamento del ruolo della Banca come attore sociale e hub di solidarietà territoriale, anche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fondazione Cattolica: nel 2025 erogati 3 milioni per 299 progetti; Fondazione Cattolica: tre milioni di euro per il sociale nel territorio; Fondazione Cattolica eroga 3 milioni nel 2025 per 299 progetti sociali; VIDEO | Fondazione Cattolica: 3 milioni di euro per nuovi progetti. Fondazione Cattolica: nel 2025 erogati 3 milioni per 299 progettiL'ente di Generali Italia per le attività a favore del Terzo settore presenta il bilancio sociale 2025: 17.178 i volontari coinvolti e 619.024 i beneficiari raggiunti. Il presidente Paolo Bedoni: «La ... vita.it Fondazione Cattolica eroga 3 milioni nel 2025 per 299 progetti sociali(Teleborsa) - Fondazione Cattolica, ente di Generali Italia dedicato alle attività a favore del Terzo Settore, ha erogato nel 2025 circa 3 milioni di euro per nuovi progetti di carattere sociale, sost ... teleborsa.it E’ stato presentato il bilancio sociale 2025 di Fondazione Cattolica. Supportati centinaia di nuovi progetti sociali a favore delle persone più fragili e dei giovani. - facebook.com facebook