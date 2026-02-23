Tavolo Verde sviluppo rurale e agricoltura | 122 milioni di euro per investimenti giovani e made in Umbria

Il Tavolo Verde si è riunito per discutere dei 122 milioni di euro destinati allo sviluppo rurale e all’agricoltura in Umbria. La causa è la necessità di sostenere giovani agricoltori e valorizzare il made in regione. Durante l’incontro, i partecipanti hanno analizzato le opportunità offerte dai nuovi bandi del CSR per il 2026 e pianificato le prossime fiere di settore. L’obiettivo è rafforzare il settore agricolo locale attraverso investimenti mirati.

Nel corso dell’incontro è stato innanzitutto evidenziato il risultato conseguito con la chiusura del Piano di sviluppo rurale (Psr), che ha raggiunto, al termine della programmazione, il 99,7% delle risorse spese. Al centro della riunione anche la programmazione del Complemento di sviluppo rurale (Csr) nel 2026, che prevede un plafond complessivo di 122 milioni di euro. Gli uffici dell’assessorato hanno lavorato alla presentazione delle modifiche al Psp (Piano Strategico della PAC) per l’attivazione dei nuovi bandi, con l’obiettivo di rispondere in modo puntuale alle esigenze emerse nel dialogo con gli stakeholder del settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Piano cinese per lo sviluppo rurale: investimenti in infrastrutture e agricoltura sostenibileLa Cina ha annunciato un nuovo piano per sviluppare le zone rurali. Imprese, lo sviluppo passa da università e turismo: investimenti per 4 milioni di euroLa Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Regione Sardegna: 75 milioni alle imprese agricole; Agricoltura e competitività: oltre 100 milioni di euro per il rilancio delle PMI e delle partite IVA del settore primario in Sardegna; Aziende agricole più competitive, 75 milioni dal bando per investimenti produttivi – ecco quando inviare le domande; Coldiretti Molise/ Accelerare l'assegnazione delle risorse alle imprese. Focus sul Complemento di sviluppo rurale 2026: 122 milioni di euro per investimenti, giovani e filiereSi è svolta lunedì 23 febbraio negli uffici regionali del Broletto, la riunione periodica del Tavolo Verde, momento di confronto permanente ... orvietonews.it Fondi Psr, Caria e tavolo verde individuano oltre 61milioni rimodulabili verso Pif, giovani agricoltori, viabilità rurale, risparmio idrico e zone ruraliCagliari, 24 maggio 2018 - Una lunga azione di scrematura, su Misure e sotto Misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ha portato a individuare oltre 61milioni di euro che potrebbero essere ... regione.sardegna.it SFATTORIA DEGLI ULTIMI, EUROPA VERDE: “REGIONE CONVOCHI TAVOLO DI CONFRONTO” - facebook.com facebook A Brunello raddoppia la sfida al tavolo verde: arrivano i tornei di Burraco tra gusto e solidarietà x.com