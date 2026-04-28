Arbitri a Zappi confermata inibizione di 13 mesi Decade da presidente dell’Aia

Il Collegio di garanzia del Coni ha deciso di respingere il ricorso di Antonio Zappi, confermando la sua inibizione di 13 mesi. La decisione implica anche la decadenza dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. La vicenda riguarda la squalifica già inflitta al dirigente, che non ha avuto ulteriori possibilità di appellarsi. La notizia è stata resa nota in data 28 aprile 2026.

Roma, 28 aprile 2026 - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatagli in precedenza. Lo apprende l'Ansa. Zappi decade così da presidente dell'Aia. Oggi Zappi aveva detto, all'uscita di Palazzo H dopo l'Udienza al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sul suo ricorso contro l'inibizione: "Spero nell'ultimo grado della giustizia sportiva, e poi valuteremo, semmai ma spero di no, l'adozione di ulteriori passaggi. Credo che lo meritino 115 anni di storia dell'associazione. Valuteremo le motivazioni della sentenza per provare a verificare se ci possono essere ulteriori margini di impugnabilità e arrivare, eventualmente, anche a un livello risarcitorio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arbitri, a Zappi confermata inibizione di 13 mesi. Decade da presidente dell’Aia Notizie correlate Arbitri, Zappi KO: 13 mesi di inibizione, l’Aia versoLa Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi, contro la... Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIAMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pasquale De Meo: Noi arbitri vivevamo un clima di terrore. Gravina, Chinè e Rocchi comandavano tutto. Arbitri, a Zappi confermata inibizione di 13 mesi. Decade da presidente dell’AiaAnche il terzo grado della giustizia sportiva conferma la sentenza arrivata dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 12 gennaio e ribadita in Corte federale d'Appello il 19 febbraio ... sport.quotidiano.net Respinto il ricorso di Zappi: confermati 13 mesi di squalifica, decade da presidente dell'AiaL’ormai ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, accusato di pressioni indebite per ottenere le dimissioni dei designatori di Serie C e D Ciampi e Pizzi con l’obiettivo di influenzare le nomi ... editorialedomani.it