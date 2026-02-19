Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi inibizione confermata | rischio commissariamento
La Corte d’Appello federale ha confermato la squalifica di 13 mesi al presidente dell’AIA, Zappi, respingendo il suo ricorso. La decisione si basa su presunte irregolarità nella gestione dell’associazione, che hanno portato alla sua inibizione. La conferma della squalifica mette a rischio il futuro dell’organizzazione, con possibilità di commissariamento imminente. La situazione si fa più incerta, e la governance dell’AIA potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.
La Corte d’Appello federale conferma i 13 mesi di squalifica al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Con l’inibizione oltre l’anno, Zappi non può più ricoprire incarichi federali e si avvicina l’ipotesi di un commissario.🔗 Leggi su Fanpage.it
AIA, dopo l’inibizione di Zappi lo scenario si fa complesso: ecco cosa sta succedendo e le prospettive futureDopo l’inibizione di Zappi, il panorama dell’AIA si trova a confrontarsi con nuove sfide e incertezze.
Caso Zappi, dopo l’inibizione per 13 mesi del presidente la FIGC ha deciso di commissariare l’AIA. Cosa sta succedendoLa FIGC ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per l'AIA, in seguito all’inibizione di 13 mesi del presidente Zappi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Simulatore per fregarci, Rocchi clamoroso contro Bastoni! Inter-Juve scatena la bufera arbitri; Carte di credito, banche e riserve: così gli Stati Uniti possono bloccare i conti correnti dei cittadini; Urli al tuo cane? Ecco cosa succede al suo cervello e alle sue emozioni; Dopo il rigetto della richiesta di squalifica del pubblico ministero, domani continua l'udienza sull'aggressione a Ibër Lepenc.
Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi, inibizione confermata: rischio commissariamentoLa Corte d’Appello federale conferma i 13 mesi di squalifica al presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Con l’inibizione oltre l’anno, Zappi non può più ricoprire incarichi federali e si ... fanpage.it
Zappi, respinto il ricorso per il capo degli arbitri: confermati i 13 mesi. Cosa succede oraE' stata respinto dalla Corte Federale d’Appello il ricorso del presidente dell’Aia Antonio Zappi contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che il 13 gennaio lo aveva condannato a 13 mesi di ... corrieredellosport.it
Cosa succede facebook
Ecco cosa succede quando un brand di outdoor femminile mette insieme 30 donne di età e provenienza diverse, unite da una passione comune: ritrovarsi (e divertirsi) nella natura x.com