Cosa succede all’AIA dopo il ricorso respinto a Zappi inibizione confermata | rischio commissariamento

La Corte d’Appello federale ha confermato la squalifica di 13 mesi al presidente dell’AIA, Zappi, respingendo il suo ricorso. La decisione si basa su presunte irregolarità nella gestione dell’associazione, che hanno portato alla sua inibizione. La conferma della squalifica mette a rischio il futuro dell’organizzazione, con possibilità di commissariamento imminente. La situazione si fa più incerta, e la governance dell’AIA potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi. La decisione definitiva potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.