La festa della Ceramica torna a dicembre con una programmazione distribuita su più fine settimana. L’evento si svolgerà dal 5 all’8 dicembre, poi il 12 e 13 dicembre, e infine il 19 e 20 dicembre. La manifestazione, dedicata al Novecento, si terrà nuovamente durante il periodo natalizio, coinvolgendo più date consecutive nelle ultime settimane dell’anno.

Ceramica 2026 si svolgerà nelle ultime settimane dell’anno: l’evento si terrà dal 5 all’8 dicembre, il 12 e il 13 dicembre e il 19 e 20 dicembre successivi. L’amministrazione comunale ha confermato il format del 2025 con alcuni correttivi, frutto dell’analisi effettuata a seguito della manifestazione. Individuato anche il tema della prossima edizione, che ruoterà attorno al Novecento e ai suoi protagonisti. Sono state confermate anche la mostra-mercato della ceramica aperta ad artisti, aziende e artigiani provenienti da tutta Italia (per cui entro il mese prossimo uscirà l’avviso pubblico) e il premio internazionale di ceramica "Open Studio" (finanziato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La festa della Ceramica sarà di nuovo sotto Natale e dedicata al Novecento

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