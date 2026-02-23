Franca Florio musa e memoria | visita guidata al Museo della Ceramica per la festa della donna

Da palermotoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franca Florio ha ispirato una visita guidata al Museo della Ceramica, in occasione della festa della donna, per celebrare il suo ruolo come figura simbolo di eleganza e creatività. La manifestazione mette in luce le opere di artiste donne e il lavoro artigianale di esperte ceramiste, che si rifanno alla sua memoria. Un percorso tra storie, tradizioni e storie di donne che hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte e della cultura. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Immaginate di varcare la soglia di un palazzo storico e ritrovarvi catapultati in un racconto che intreccia vite di donne, arte e profumo d’argilla. All'interno di un elegante scrigno che affaccia su piazza Vittorio Emanuele Orlando, l'8 marzo assume un significato speciale: il Museo della Ceramica Florio apre le proprie porte a Tacus per un’esperienza che parte dal sogno e diventa storia. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, un'esclusiva visita guidata che unisce immersione estetica, narrazione storica e incontro ravvicinato con l’anima più raffinata dell’artigianato siciliano e con il mito femminile della “Belle Époque”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Campagna, la cantante Noa visita il Museo della MemoriaLa cantante israeliana Noa (Achinoam Nini) ha recentemente visitato il Museo

Fiumicino, 8 marzo a Villa Guglielmi: camminata metabolica e visita guidata per la Giornata della DonnaIl 20 febbraio 2026, a Fiumicino, un evento ha portato molte donne a partecipare a una camminata metabolica e a una visita guidata a Villa Guglielmi.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Amatissima Franca: il dipinto ritrovato che svela il volto della Belle Époque.

Franca Florio, 150 anni di fascino in un libroDi Franca Iacona di San Giuliano, Requirez sa tutto. È lui che Con gli occhi di Franca (Nuova Ipsa) ne riscrive i diari in prima persona, restituendoci la vita segreta della donna che il kaiser ... iodonna.it

Ritratto misterioso scoperto a Palermo: E' donna Franca Florio?Per anni nel salotto di un'ignara famiglia palermitana, per l'esperto Giuseppe Carli raffigurerebbe la nobildonna siciliana col figlio Ignazio jr ... rainews.it