Franca Florio musa e memoria | visita guidata al Museo della Ceramica per la festa della donna

Franca Florio ha ispirato una visita guidata al Museo della Ceramica, in occasione della festa della donna, per celebrare il suo ruolo come figura simbolo di eleganza e creatività. La manifestazione mette in luce le opere di artiste donne e il lavoro artigianale di esperte ceramiste, che si rifanno alla sua memoria. Un percorso tra storie, tradizioni e storie di donne che hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte e della cultura. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Immaginate di varcare la soglia di un palazzo storico e ritrovarvi catapultati in un racconto che intreccia vite di donne, arte e profumo d'argilla. All'interno di un elegante scrigno che affaccia su piazza Vittorio Emanuele Orlando, l'8 marzo assume un significato speciale: il Museo della Ceramica Florio apre le proprie porte a Tacus per un'esperienza che parte dal sogno e diventa storia. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, un'esclusiva visita guidata che unisce immersione estetica, narrazione storica e incontro ravvicinato con l'anima più raffinata dell'artigianato siciliano e con il mito femminile della "Belle Époque".