La Festa del Vino a Monteforte d' Alpone

A Monteforte d’Alpone, nel territorio del Soave, si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 la 51ª edizione della Festa del Vino. L’evento, che si svolge ogni anno nella cittadina, prevede tre giorni dedicati alla celebrazione del vino locale. La manifestazione coinvolge produttori e visitatori, offrendo degustazioni e momenti di intrattenimento. La festa rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati e gli operatori del settore.

Nel cuore del territorio del Soave, Monteforte d’Alpone si prepara ad accogliere la 51esima edizione della Festa del Vino di Monteforte d’Alpone, in programma dal 22 al 24 maggio 2026. Un appuntamento ormai consolidato che, anno dopo anno, richiama visitatori e appassionati offrendo un intreccio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate A Brognoligo di Monteforte d’Alpone la Festa degli AquiloniBrognoligo di Monteforte d’Alpone si sta preparando ad una giornata speciale all’insegna della spensieratezza e della condivisione: sabato 25 aprile... Torna a Bertiolo la Festa del VinoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 14 al 29 marzo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ghemme, al via oggi la Mostra del vino: quest’anno prenotazione consigliata; Ghemme, dieci giorni tra calici e sapori: riparte la storica Mostra del vino alla Barciocca; Prato Wine Festival, Prato; Festa del vino di Casarsa. Chianti Lovers, una festa itinerante per gli amanti del vinoDa Firenze a Siena, da Prato a Montespertoli, da Pistoia e Arezzo: dal 3 al 9 maggio in programma degustazioni, concerti, visite al museo e passeggiate per la seconda edizione della manifestazione org ... intoscana.it Majenca 2026 a San Dorligo della Valle: la festa del maj tra tradizioni carsiche, vino e musicaMajenca 2026 a Dolina: cinque giorni di festa tra il rito dell’albero di maggio, cultura slovena e sapori del Carso triestino Nel cuore del Carso triestino, tra pietra bianca, uliveti e piccoli borghi ... girofvg.com NOTIZIA - Casale Monferrato. Festa del Vino 2026: aperta la possibilità di sponsorizzazione per la 65ª edizione - facebook.com facebook