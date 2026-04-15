A Brognoligo di Monteforte d’Alpone la Festa degli Aquiloni

A Brognoligo di Monteforte d’Alpone, il 25 aprile 2026, si svolgerà la Festa degli Aquiloni, evento organizzato dalla Pro Loco con il supporto del gruppo GMM. La manifestazione prevede attività all’aperto e momenti di condivisione per tutte le età, creando un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. La giornata si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.

Brognoligo di Monteforte d’Alpone si sta preparando ad una giornata speciale all’insegna della spensieratezza e della condivisione: sabato 25 aprile 2026 torna la tradizionale Festa degli Aquiloni, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il gruppo GMM.Dalle ore 10 alle 18, il campo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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