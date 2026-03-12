A Bertiolo si svolgerà dal 14 al 29 marzo 2026 la 77ª Festa Regionale del Vino Friulano, un evento che riprende la tradizione di questa manifestazione dedicata alla viticoltura locale. Durante le due settimane, saranno organizzate degustazioni, eventi culturali e spettacoli dal vivo, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori da diverse zone. La festa rappresenta un momento importante nel calendario culturale e enologico della zona.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dal 14 al 29 marzo 2026, Bertiolo tornerà a essere protagonista con la 77ª Festa Regionale del Vino Friulano, un appuntamento storico che celebra il meglio della viticoltura locale tra degustazioni, eventi culturali e spettacoli dal vivo. Organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli, la manifestazione vanta il patrocinio della Regione Fvg e di numerosi enti territoriali, affermandosi come una delle più importanti rassegne enogastronomiche del territorio. Nata per valorizzare le eccellenze enologiche del Friuli, la Festa del Vino di Bertiolo è un’occasione imperdibile per scoprire le migliori etichette locali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Weekend del vino sfuso: la tradizione torna alla Cantina Fratelli VogadoriNel cuore della Valpolicella, dove i filari disegnano le colline e la tradizione si tramanda di generazione in generazione, esiste un modo autentico...

Festa del vino a Forte Marghera: 8 marzo degustazioni a prezzo speciale per le donneL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Solo nel giorno...

Una raccolta di contenuti su Torna a Bertiolo la Festa del Vino

Discussioni sull' argomento La Festa Regionale del Vino Friulano di Bertiolo; Tornano le sagre, l'incubo delle regole. Gli organizzatori: Perchè Sanremo è pieno e noi no? Alleggerire o saremo punto e a capo; Festa Regionale del Vino Friulano 2026: quando, dove e info.

“^ ^” - Ecco il programma del 2° weekend e della 2ª settimana di Festa del Vino Sabato 21 marzo • - facebook.com facebook