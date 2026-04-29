La Fermana stacca la spina | squadra a riposo fino a lunedì

La Fermana ha deciso di fermarsi per quattro settimane, sospendendo le partite ufficiali e le attività di allenamento. La squadra rimarrà a riposo fino a lunedì prossimo, senza disputare incontri o impegni ufficiali durante questo periodo. La decisione riguarda esclusivamente la pausa imposta dal calendario e non ci sono indicazioni su eventuali motivazioni aggiuntive. La ripresa delle attività è prevista per l'inizio della prossima settimana.

Una sosta lunga quattro settimane dalle gare ufficiali, ma non solo. La Fermana ha chiuso ufficialmente la stagione regolare in Eccellenza al secondo posto con il +12 sul Trodica che permettere di mandare in archivio anche l’appendice playoff ed iscrivere il proprio nome alle qualificate alla fase spareggi nazionali. Qui saranno protagoniste le seconde classificate dei vari gironi di Eccellenza, un totale di 28 quadre, con ben 14 posti in palio per la prossima Serie D. Per ottenerli c’è da affrontare e superare un doppio turno, andata e ritorno, con accoppiamenti già fatti nel corso dei mesi precedenti. La Fermana sa già che al primo turno viaggerà verso l’Umbria per affrontare la seconda classificata: il 24 maggio in trasferta, il 31 il ritorno in casa al Bruno Recchioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fermana stacca la spina: squadra a riposo fino a lunedì Notizie correlate Il Milan si prende il podio e stacca la spina: riposo forzato verso la trasferta di PisaIl Milan mette la freccia, si prende il secondo posto in solitaria e ora può permettersi il lusso di gestire le energie in una strana parentesi del... Sabotaggio al VAR: un tifoso stacca la spina in GermaniaUn’azione irrazionale ha bloccato la tecnologia arbitrale durante lo scontro tra Preussen Muenster e Hertha Berlino.