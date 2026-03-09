Sabotaggio al VAR | un tifoso stacca la spina in Germania

Durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino in Germania, un tifoso ha staccato la spina del sistema VAR, interrompendo la tecnologia arbitrale. L’episodio ha causato l’interruzione del monitoraggio video durante il match. Nessun altro dettaglio sull’identità del responsabile o sulle conseguenze immediate è stato comunicato. La partita è proseguita senza l’uso del VAR fino al ripristino del sistema.

Un’azione irrazionale ha bloccato la tecnologia arbitrale durante lo scontro tra Preussen Muenster e Hertha Berlino. Un tifoso in passamontagna verde ha staccato la spina del monitor Var, impedendo inizialmente una revisione cruciale su un possibile rigore. L’episodio si è verificato nella seconda divisione della Bundesliga tedesca, dove l’arbitro Felix Bickel era stato richiamato a bordo campo per valutare un atterramento in area. La manomissione dell’apparecchiatura ha creato un vuoto decisionale temporaneo prima che l’assistente Katrin Rafalski potesse intervenire dalla sala di Colonia. Il momento di caos: quando il VAR viene disconnesso. L’atmosfera nello stadio è esplosa nel momento esatto in cui il direttore di gara ha cercato conferma video. 🔗 Leggi su Ameve.eu

