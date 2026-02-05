Il Milan si prende il podio e stacca la spina | riposo forzato verso la trasferta di Pisa

Il Milan conquista il secondo posto in classifica e si prende una pausa forzata. La squadra rossonera ha staccato la spina, approfittando di una parentesi del calendario per rifiatare in vista della trasferta di Pisa. Ora il focus è sulla gestione delle energie, con i giocatori che si preparano a tornare in campo più freschi.

Il Milan mette la freccia, si prende il secondo posto in solitaria e ora può permettersi il lusso di gestire le energie in una strana parentesi del calendario. La netta vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Bologna non ha solo certificato lo stato di grazia della formazione di Massimiliano Allegri, ma ha anche inaugurato una fase di gestione atipica: per i rossoneri, infatti, il prossimo weekend di Serie A sarà di totale riposo forzato a causa del rinvio della sfida contro il Como, inizialmente prevista in Australia. Il paradosso di Perth e la sosta forzata. L’agenda rossonera ha subito una profonda variazione dopo che la Lega Serie A ha ufficializzato la rinuncia alla trasferta di Perth, dove avrebbe dovuto aver luogo il match contro i lariani.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Milan Podio

L’Atalanta si ferma dopo un’ora di gioco contro l’Athletic Bilbao a Bergamo.

Lautaro Martinez si appresta a scendere in campo dall'inizio contro l'Inter Pisa, mentre Dimarco prende un turno di riposo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milan Podio

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Milan; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Calciomercato: Milan-Mateta dubbi sulle condizioni del giocatore, il Pisa prende l'ex Juventus Iling Jr; Calciomercato: telenovela Lookman finita, la Juve prende Holm, Mateta-Milan si fa, Zaragoza e Fortini verso Roma.

Athekame è stato uno dei migliori ieri sera in Bologna-Milan non facendo assolutamente rimpiangere Saelemaekers: Allegri sorrideAthekame è stato uno dei migliori ieri sera in Bologna-Milan non facendo assolutamente rimpiangere Saelemaekers: Allegri sorride Il Milan può sorridere: tra le note più liete delle ultime settimane c’ ... milannews24.com

Ravezzani: Se il Milan prende Mateta fa un'operazione importanteNegli ultimi giorni disponibili, si è acceso il calciomercato rossonero. Il Milan si sta muovendo per provare a portare un altro attaccante alla corte di ... milannews.it

Nuova avventura professionale per Paolo #Maldini L’ex #Milan prende parte al nuovo progetto NH Collection situato sulla prestigiosa Al Marjan Island, negli Emirati Arabi Uniti. Il progetto rappresenta un investimento complessivo di 100 milioni di dollari # x.com

IL MILAN BLINDA IL DOMANI: 5 COLPI PER IL FUTURO! Mentre Füllkrug si prende l'attacco, Tare e Furlani firmano i talenti di domani: Alphadjo Cissè: 10M totali al Verona. Resta a Catanzaro a fare gol (6 finora!). Malick Cissé: Il muro del Se facebook