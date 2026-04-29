La F1 trema Gp a rischio | non si corre a Miami

La gara di Formula 1 prevista per questo fine settimana a Miami potrebbe essere cancellata. La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma si temono problemi che metterebbero a rischio lo svolgimento dell’evento. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli organizzatori e le squadre, che attendono indicazioni ufficiali sulla possibilità di disputare il Gran Premio. Al momento, niente è stato confermato riguardo alla sua eventuale cancellazione.

La Formula 1 dovrebbe tornare in pista questo weekend, ma intanto scatta l’allarme per il GP di Miami: può essere cancellato Torna la Formula 1 o almeno dovrebbe tornare. Dopo un mese di pausa, il Mondiale è atteso alla sfida di Miami con weekend intenso tra sprint e gara domenicale. Le scuderie si preparano e l’attesa per le novità che un po’ tutti porteranno in pista: basterà per sovvertire le gerarchie che vedono la Mercedes davanti a tutti e Ferrari e McLaren all’inseguimento, con la Red Bull più staccata? O servirà aspettare l’ADUO per capire se sarà una lotta tutta interna alla frecce d’argento per il mondiale oppure c’è ‘speranza’ per l’inserimento di un terzo incomodo.🔗 Leggi su Sportface.it

REVOLUCIÓN, HONDA F1 PODRÁ RECUPERARSE ANTES GRACIAS AL CAMBIO NORMATIVO DESDE MIAMI, TODO CUADRA

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