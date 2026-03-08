La prossima gara di Formula 1 si svolgerà tra sette giorni sul circuito cinese, rappresentando il secondo appuntamento del campionato 2026. Dopo il Gran Premio d’Australia, già archiviato, gli appassionati potranno seguire le sessioni di prove e qualifiche in vista della corsa, che sarà trasmessa in diretta TV. Gli orari e il programma dettagliato sono stati già annunciati.

Sul tracciato di Shanghai si tornerà subito in azione per un weekend di estrema importanza. La pista cinese ci permetterà di capire se, quanto visto all’Albert Park di Melbourne sarà confermato o meno. Il tracciato australiano è cittadino e decisamente particolare, mentre quello di Shanghai è molto più indicativo e ci permetterà di capire davvero qualche scuderia avrà lavorato nel migliore dei modi a livello aerodinamico. Il programma del Gran Premio della Cina proporrà il format con la Sprint Race. Venerdì 13 marzo, dopo le FP1 delle ore 04.30, si farà subito sul serio con la Sprint Qualifying delle ore 08.30. Sabato 14 marzo, dopo le FP2 delle ore 04. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di F1, GP Cina 2026: orari, programma, tv. Si corre già tra una settimana

