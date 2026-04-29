La Ermatech di San Prospero amplia la sede e continua a crescere

La società di impiantistica tecnologica di San Prospero ha annunciato un ampliamento della sede e nuove assunzioni. La crescita si riflette anche nelle commesse di rilievo acquisite, che contribuiscono a rafforzare la presenza nell’area modenese e nel Nord Italia. La società continua a investire nello sviluppo, ampliando la propria struttura e consolidando la posizione sul mercato.

Nuove assunzioni, sede più grande e commesse di rilievo: continua la crescita di Ermatech, realtà attiva nell’impiantistica tecnologica, che rafforza la propria presenza sul territorio modenese e nel Nord Italia. Nei prossimi mesi l’azienda prevede l’ingresso di circa 15 nuovi addetti, con un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate “La visione di san Prospero”: mostra e convegno al Museo diocesanoVenerdì 17 aprile alle ore 17 al Museo diocesano di Reggio Calabria una mostra e un convegno dal titolo “San Prospero, un ponte tra due comunità”... La tela di Manicardi che raffigura San Prospero torna a Reggio CalabriaNei prossimi giorni farà ritorno a Reggio Calabria il dipinto che fu commissionato nel 1910 da Monsignor Emilio Cottafavi al pittore reggiano Cirillo...