La visione di san Prospero | mostra e convegno al Museo diocesano

Venerdì 17 aprile alle 17, al Museo diocesano di Reggio Calabria, si terrà una mostra e un convegno intitolati “San Prospero, un ponte tra due comunità”. L’evento celebra il ritorno in Museo del dipinto “La visione di san Prospero”, realizzato nel 1910 dal pittore reggino Cirillo Manicardi. La manifestazione prevede l’esposizione dell’opera e incontri dedicati alla sua storia e al suo significato.

Venerdì 17 aprile alle ore 17 al Museo diocesano di Reggio Calabria una mostra e un convegno dal titolo “San Prospero, un ponte tra due comunità” celebreranno il rientro in Museo del dipinto raffigurante “La visione di san Prospero”, realizzato dal reggiano Cirillo Manicardi nel 1910.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Ex?Sistere": la mostra personale di Massimo Lagrotteria al Museo Diocesano Leggi anche: “Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza”, la mostra multimediale al Museo Diocesano di Salerno Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il dipinto La visione di San Prospero di Cirillo Manicardi torna a Reggio Calabria; Al Museo diocesano di Reggio Calabria una Mostra e un Convegno in occasione del rientro del dipinto di San Prospero dal restauro; Residenza XXIV Maggio: la prima vittoria del Comitato San Prospero e il paradosso delle istituzioni; Inclusione, uguaglianza e partecipazione, doppio appuntamento a San Prospero il 17 e il 19 aprile. Reggio Calabria, mostra e convegno in occasione del rientrod el dipinto di San Prospero dopo il restauroVenerdì 17 aprile h 17.00 al Museo diocesano di Reggio Calabria una Mostra e un Convegno dal titolo San Prospero, un ponte tra due comunità celebreranno il rientro in Museo del dipinto raffigurante ... strettoweb.com Reggio Calabria, al Museo Diocesano l’evento San Prospero. Un ponte tra due comunitàIl Museo diocesano Mons. Aurelio Sorrentino di Reggio Calabria annuncia l’evento San Prospero. Un ponte tra due comunità, inaugurazione di mostra e convegno che si terranno venerdì 17 aprile alle ... strettoweb.com Sabato alle 14.30, partenza dall' Avis di San Prospero: a sostegno dei Donatori di coccole - facebook.com facebook