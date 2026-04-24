Nei prossimi giorni il dipinto raffigurante San Prospero tornerà a Reggio Calabria. La tela, realizzata nel 1910 dal pittore locale Cirillo Manicardi su incarico di Monsignor Emilio Cottafavi, era stata trasferita altrove nel tempo. Ora, dopo un periodo di assenza, sarà esposta nuovamente nella città di origine. L’opera rappresenta un elemento importante per il patrimonio artistico e religioso della zona.

Nei prossimi giorni farà ritorno a Reggio Calabria il dipinto che fu commissionato nel 1910 da Monsignor Emilio Cottafavi al pittore reggiano Cirillo Manicardi. Un’opera iconica che raffigura San Prospero inginocchiato sulle rovine di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908 (morirono circa 80mila persone), con ai suoi piedi le insegne vescovili e gli stemmi delle due città, e in alto due figure femminili evanescenti che simboleggiano Reggio Emilia nell’atto di abbracciare e sostenere la città sorella calabra. Il dipinto era stato realizzato per la chiesa in legno che monsignor Cottafavi, delegato pontificio di San Pio X per i soccorsi ai terremotati di Calabria, fece costruire nel capoluogo calabro in onore del patrono di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tela di Manicardi che raffigura San Prospero torna a Reggio Calabria

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