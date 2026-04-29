La droga sintetica viaggiava in monopattino | arrestato uno spacciatore in via della Concordia

Nelle ultime operazioni condotte dalla squadra mobile di Catania, tre uomini di età compresa tra 24 e 27 anni sono stati arrestati per aver detenuto sostanze stupefacenti con l’intenzione di spacciare. In un episodio, uno di loro è stato fermato mentre trasportava droga sintetica a bordo di un monopattino in via della Concordia. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di altre quantità di sostanze illegali.

Due differenti operazioni eseguite dalla squadra mobile della questura di Catania nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di un 24enne, un 26enne e un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di droga. Nel primo caso, i poliziotti, transitando in via della Concordia, hanno fermato il 24enne.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Fermano un sospetto e lo trovano con la droga. Arrestato uno spacciatoreI carabinieri di Cortona hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di origini albanesi, ma residente in provincia di Perugia, già noto alle... Viaggiava in monopattino con la droga, in casa aveva una serra e una pistola: denunciatoLa Polizia locale di Corciano ha condotto una perquisizione domiciliare dopo il controllo su strada.