Fermano un sospetto e lo trovano con la droga Arrestato uno spacciatore

I carabinieri di Cortona hanno arrestato un uomo di 42 anni, albanese ma residente in provincia di Perugia, sorpreso con della droga. Lo hanno fermato durante un controllo e, in casa, hanno trovato sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in cella in attesa di essere portato davanti al giudice.

I carabinieri di Cortona hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di origini albanesi, ma residente in provincia di Perugia, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato a bordo di un'autovettura mentre stava.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

