La dormita della procura sulla grazia a Minetti

La procura di Milano sta esaminando da tempo la richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli che rendono più complesso il procedimento rispetto a quanto si supponeva all'inizio. La valutazione dei magistrati si è estesa oltre una semplice approvazione formale, coinvolgendo aspetti che richiedono un'analisi più approfondita. La vicenda si sta sviluppando con una serie di passaggi che attirano l’attenzione su vari elementi del procedimento.

La gestione della richiesta di grazia a Nicole Minetti da parte dei magistrati milanesi si arricchisce, giorno dopo giorno, di elementi che impongono una riflessione ben più ampia di quella, inizialmente, liquidata con un parere favorevole quasi routinario. Le dichiarazioni ieri della Procura generale di Milano, nelle persone della procuratrice generale Francesca Nanni e del sostituto pg Gaetano Brusa, rappresentano infatti un passaggio tanto tardivo quanto rivelatore: «fatti gravissimi» emergono solo ora, a valle di una decisione già presa, e si annunciano accertamenti urgenti, persino con il coinvolgimento dell'Interpol. Una dinamica che...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La dormita della procura sulla grazia a Minetti Notizie correlate La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... La Procura: "Sulla grazia a Minetti anche l'Interpol. Verifiche a tutto campo". Nordio a p...AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PG caso Minetti, chiesto al ministero via libera per nuove indagini; Minetti, il Colle scrive al ministero della Giustizia Verifiche sulla grazia. Primi esiti entro 24 ore; Grazia a Nicole Minetti, la procura: Attivata l'Interpol, indagini su fatti gravissimi. L'ospedale di Padova: mai curato il bambino; Il caso della grazia a Nicole Minetti rischia di esplodere. In corso verifiche. Il pg di Milano: Il parere potrebbe esser modificato. La dormita della procura sulla grazia a MinettiLa gestione della richiesta di grazia a Nicole Minetti da parte dei magistrati milanesi si arricchisce, giorno dopo giorno, di elementi che impongono una riflessione ben più ampia di quella, ... iltempo.it Caso Nicole Minetti, la procura generale: 'Se la richiesta di grazia è infondata, gli atti ai pm di Milano'La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una inda ... ansa.it Caso Minetti: con un nuovo reato, la grazia può saltare Leggi il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina #ilfattoquotidiano - facebook.com facebook PODCAST | Il caso Minetti divide l'Uruguay, tra indignazione e scetticismo. Il reportage da Montevideo (di Marcello Campo) #ANSA x.com