Durante una cena di gala all’Hilton di Washington, una donna è stata vista seduta accanto all’ex presidente degli Stati Uniti nel momento in cui sono stati esplosi degli spari. La presenza della donna ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono cominciate a circolare diverse ipotesi e domande sulla sua identità. La scena è stata ripresa da numerosi partecipanti e fotografi, alimentando discussioni online e congetture tra gli utenti.

Chi è la donna seduta accanto a Donald Trump durante la cena di gala interrotta dagli spari all’Hilton di Washington? La domanda ha rimbalzato sui social media nelle ore successive all’attentato, generando un fiume di speculazioni, teorie cospirazioniste e interrogativi legittimi. Ovviamente, non stiamo parlando della First Lady Melania Trump, ma della commensale che occupava il posto alla destra del Presidente degli Stati Uniti sul palco d’onore. La sua vicinanza fisica a Trump in un momento così critico ha alimentato sospetti e congetture di ogni tipo. Eppure, la risposta è molto più semplice di qualsiasi complotto hollywoodiano: si tratta...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La donna accanto a Trump durante l’attentato: perché tutti sul web pensano sia una spia

Tenta di entrare nel resort di Trump a Mar-a-Lago e viene ucciso: aveva fucile e tanica di benzina

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