Chi è Weijia Jiang la donna accanto a Trump durante la sparatoria Perché era seduta a quel tavolo e cosa ha fatto dopo le esplosioni

Durante il White House Correspondents’ Dinner all’Hilton di Washington, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti. Accanto a lui si trovava una donna, identificata come giornalista. La donna era seduta a quel tavolo al momento delle esplosioni e, in seguito all’incidente, è rimasta presente sul posto. Le autorità hanno avviato le indagini e sono stati presi provvedimenti di sicurezza.

Durante il White House Correspondents’ Dinner all’Hilton di Washington, quando si sono sentiti gli spari nella sala da ballo, accanto al presidente Donald Trump al tavolo principale era seduta Weijia Jiang, senior correspondent della CBS News e attuale presidente della White House Correspondents’ Association. La sua reazione è diventata virale sui social, dove ha raccolto grandi attestazioni di stima soprattutto per come ha gestito dopo il caos in sala. La cronista è tornata in tempi rapidissimi al lavoro, salendo sul palco per rassicurare gli ospiti e spostandosi poi nella briefing room della Casa Bianca per il punto stampa con il presidente.🔗 Leggi su Open.online

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Washington Examiner. Washington Examiner · Audio originale. White House Correspondents' Association President Weijia Jiang says Trump will speak at White House after shooting. MORE: https://tinyurl.com/3xjhja5x #DonaldTrump #WhiteHouse #News - facebook.com facebook