Bergamo, 31 marzo 2026 – L’ Atalanta questo pomeriggio è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia dopo tre giorni di riposo. Gruppo ridotto, con i soli nove giocatori (sette di movimento) non convocati dalle nazionali, oltre all’attaccante ghanese Kamaldeen Sulemana, il primo dei calciatori nerazzurri rientrati dagli impegni con le proprie rappresentative. Presente al centro di Zingonia anche Isak Hien, bloccatosi giovedì nel match disputato dalla Svezia contro l’Ucraina per una sofferenza muscolare al flessore sinistro, che lo ha costretto a interrompere l’impegno con la nazionale gialloblu. Il 27enne difensore scandinavo ha svolto solo terapie, in attesa domani di maggiori approfondimenti con lo staff medico nerazzurro per valutare la precisa entità dell’infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta al lavoro a Zingonia con nove giocatori: terapie per l’infortunato Isak Hien

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