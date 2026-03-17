Alla vigilia della partita di ritorno contro il Bayern Monaco, il difensore dell'Atalanta ha dichiarato di sentire la voglia di rivalsa e di essere motivato per questa sfida. Durante la conferenza stampa, Hien ha espresso il suo pensiero sulla gara e sulla presenza di Kane, senza entrare in dettagli o interpretazioni. La partita si avvicina e il difensore si prepara a scendere in campo con determinazione.

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© Calcionews24.com - Atalanta, Hien alla vigilia del ritorno col Bayern Monaco: «C’è voglia di rivalsa, sulla sfida con Kane vi dico questo»

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