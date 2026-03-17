Atalanta Hien alla vigilia del ritorno col Bayern Monaco | C’è voglia di rivalsa sulla sfida con Kane vi dico questo
Alla vigilia della partita di ritorno contro il Bayern Monaco, il difensore dell'Atalanta ha dichiarato di sentire la voglia di rivalsa e di essere motivato per questa sfida. Durante la conferenza stampa, Hien ha espresso il suo pensiero sulla gara e sulla presenza di Kane, senza entrare in dettagli o interpretazioni. La partita si avvicina e il difensore si prepara a scendere in campo con determinazione.
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