La destra rialza la testa sulla giustizia | riparte l’iter per riformare la prescrizione Sisto | Spero nel via libera entro l’estate

Dopo più di due anni di inattività, il percorso della riforma della prescrizione riprende al Senato. La maggioranza politica ha deciso di riattivare il procedimento legislativo, con l’obiettivo di ottenere un'approvazione entro l'estate. La questione riguarda le modifiche alle tempistiche di prescrizione nei procedimenti giudiziari, e il voto finale dovrebbe arrivare in tempi brevi. Un rappresentante politico ha dichiarato di sperare in un via libera entro la stagione estiva.

Dopo oltre due anni di stallo, l’iter della riforma della prescrizione è pronto a ripartire al Senato. Nonostante lo shock referendario, Forza Italia porta a casa il primo punto nella sua battaglia per non lasciar cadere i progetti di legge sulla giustizia in discussione in Parlamento. Mercoledì mattina, su proposta del capogruppo azzurro Pierantonio Zanettin, l’Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia di palazzo Madama ha deliberato di riavviare l’esame del provvedimento, che ha avuto il via libera della Camera nell’ormai lontano gennaio 2024. A favore della decisione tutti i rappresentanti dei partiti di maggioranza, compresa la presidente leghista Giulia Bongiorno, contrari i capigruppo di opposizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La destra rialza la testa sulla giustizia: riparte l’iter per riformare la prescrizione. Sisto: “Spero nel via libera entro l’estate” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku rialza la testa: doppietta all’Ischia e Roma nel mirino” Bollo auto: via libera alla prescrizione se non si riceve notifica di pagamento entro tre anni**Quello che molti non sanno: il bollo auto si prescrive dopo tre anni, a patto che non si riceva notifica.