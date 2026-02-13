Napoli, Lukaku ha segnato una doppietta contro l’Ischia, risollevando le sue quotazioni dopo le recenti difficoltà e puntando ora alla trasferta di Roma.

"> NAPOLI – Un passo alla volta, perché l’importante è ricominciare. Come racconta Fabio Mandarini dal ritiro di Napoli per il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha ritrovato il gol dopo 186 giorni. Dall’amichevole estiva di Castel di Sangro contro il Sorrento fino all’allenamento congiunto di ieri a Castel Volturno contro l’Ischia: una doppietta nel 4-0 finale che restituisce segnali incoraggianti. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta di reti non ufficiali contro un avversario di Serie D, ma per un centravanti come Big Rom era fondamentale rompere il ghiaccio e tornare a sentire il peso leggero del pallone che gonfia la rete. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku rialza la testa: doppietta all’Ischia e Roma nel mirino”

