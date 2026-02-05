Bollo auto | via libera alla prescrizione se non si riceve notifica di pagamento entro tre anni

In Italia, il bollo auto si prescrive dopo tre anni se il contribuente non riceve alcuna notifica di pagamento. Questo significa che, se non arriva nessuna comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli uffici regionali entro quel periodo, il debito si estingue automaticamente. La novità ha creato qualche confusione tra i cittadini, molti dei quali non erano a conoscenza di questa scadenza. Ora, chi non ha mai ricevuto avvisi o solleciti, può consolarsi: può considerare il debito come cancellato dopo tre anni.

**Quello che molti non sanno: il bollo auto si prescrive dopo tre anni, a patto che non si riceva notifica. È un errore comune pensare che basti aspettare, e invece l'auto può restare "in giro" senza che nessuno faccia nulla.** Giovedì 5 febbraio 2026, a Catania, e forse in tutta Italia, l'interesse per il bollo auto sembra sempre più complicato. Ecco un aspetto particolarmente importante: **il pagamento della tassa non pagato si prescrive dopo tre anni**, a condizione che **non vengano registrate sanzioni**. Questo significa che se l'autorità competente (Regione o Provincia, o nel caso di Trento e Bolzano, l'ente locale) **non ha mai inviato notifiche o avvisi**, il credito non è più recuperabile.

Il bollo auto non pagato si può far prescrivere dopo tre anni, ma solo a certe condizioni.

