La deriva autoritaria dell'IA tra Palantir ed estrema destra | la nuova puntata di Scanner Live

Una nuova puntata di Scanner Live analizza il ruolo dell’intelligenza artificiale nel contesto militare e di sorveglianza, evidenziando come alcune aziende e strumenti possano mettere a rischio le democrazie. Si parla di un manifesto di una società specializzata e di alcuni casi specifici, tra cui Paragon, con riferimenti a strumenti che vengono spesso spinti da ideologie di estrema destra. La discussione si concentra sugli aspetti pratici e sulle implicazioni di queste tecnologie.

L'intelligenza artificiale è il futuro della guerra, ma anche della sorveglianza. Il manifesto di Palantir, i casi Paragon e non solo: gli strumenti per mettere a rischio la democrazia ci sono, e spesso sono sospinti da ideologie di estrema destra. A Scanner Live, questa sera dalle ore 21 in diretta su Youtube, con gli ospiti Dario Guarascio, Valerio Renzi, Serena Mazzini, Adriano Biondi e Mattia Bidoli approfondiamo la questione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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