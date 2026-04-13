Parco di Corso Lazio nel degrado la denuncia del PSI | Nato e già abbandonato

Il parco di Corso Lazio a Frosinone si trova in condizioni di abbandono, attirando le critiche del PSI. La struttura, realizzata nell’area, presenta segni di degrado visibili e manca di interventi di manutenzione da tempo. La situazione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso una denuncia ufficiale, evidenziando il mancato intervento delle autorità competenti. La vicenda si inserisce nel quadro delle aree verdi della città che risultano trascurate da anni.

Il parco realizzato nell’area di Corso Lazio, a Frosinone, finisce al centro delle critiche per le condizioni di abbandono in cui versa. A sollevare la questione è Gerardina Morelli, presidente della sezione PSI “Dante Schietroma”, che ripercorre la nascita del progetto e ne evidenzia le attuali.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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