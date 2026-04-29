La delibera sul Rendiconto una gestione confusa del bilancio

Oggi in consiglio comunale si discute la delibera sul Rendiconto, un documento che riguarda la gestione finanziaria del Comune. La segretaria comunale del Partito Democratico ha commentato duramente la delibera, sottolineando una gestione del bilancio definita confusa. La discussione ha suscitato negli ultimi giorni tensioni evidenti tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, creando un clima acceso all’interno dell’assemblea.

È una nota dai toni molto duri quella che arriva dalla segretaria comunale del Pd, Giada Zerbini, che contesta la delibera sul Rendiconto – oggi oggetto della votazione in consiglio – già da settimane al centro di una fortissima contrapposizione tra maggioranza e opposizione. "Quello che sta accadendo non è un semplice incidente tecnico – premette la segretaria –. È il segnale di un metodo amministrativo che si ripete: ritardi, numeri che cambiano, atti corretti all’ultimo momento, scadenze inseguite invece che programmate. Il tema non riguarda solo la contabilità, ma il rispetto dovuto a chi ogni giorno lavora dentro il Comune e garantisce servizi ai cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La delibera sul Rendiconto, una gestione confusa del bilancio" Notizie correlate San Mauro Pascoli, approvato il rendiconto di gestione: "Un bilancio solido e anno record per le opere pubbliche"Si è riunito lunedì 27 aprile il consiglio comunale di San Mauro Pascoli, tra i punti all’ordine del giorno il Rendiconto di gestione per l’esercizio... Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La delibera sul Rendiconto, una gestione confusa del bilancio; Genova, approvato il rendiconto del bilancio comunale 2025; Comune Campione, in consiglio la presa d'atto delle delibera della Cdc e il rendiconto di gestione; Campione, in consiglio comunale Rendiconto gestione e delibera Corte dei conti. La delibera sul Rendiconto, una gestione confusa del bilancioÈ una nota dai toni molto duri quella che arriva dalla segretaria comunale del Pd, Giada Zerbini, che contesta la delibera sul Rendiconto – oggi oggetto della votazione in consiglio – già da settimane ... ilrestodelcarlino.it Genova, approvato il rendiconto del bilancio comunale 2025È tornata al centro della discussione la questione del bilancio del Comune di Genova con una delibera di giunta discussa e approvata in consiglio comunale sul rendiconto della gestione 2025. Sull'att ... primocanale.it CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA APPROVA RENDICONTO 2025, SINDACO NICOLETTI: BILANCIO SOLIDO CON OLTRE 105 MILIONI DI EURO https://www.sassilive.it/cronaca/politica/consiglio-comunale-di-matera-approva-rendiconto-2025-sindaco-ni - facebook.com facebook Bonarcado, approvato il rendiconto gestione del Comune x.com