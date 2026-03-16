La dea bendata bacia il casertano | centrato un ' 5' al SuperEnalotto

Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 marzo, il SuperEnalotto ha portato fortuna a due province della Campania, con vincite complessive che superano i 75.000 euro. In particolare, un giocatore del casertano ha centrato un “5” e si è assicurato una somma importante, mentre altre vincite sono state registrate nelle zone di Napoli. La dea bendata sembra aver sorriso questa volta in quella regione.

Il Superenalotto sorride alla Campania. Nelle estrazioni di venerdì 13 e sabato 14 marzo, come riporta Agipronews, vinti oltre 75mila euro tra le province di Napoli e Caserta. Nel concorso di sabato 14, centrati tre "5" da 19.056,19 ciascuno: uno a Castel Volturno presso il Bar Ferraro in via Nuova45. Uno a San Giorgio a Cremano, presso Tabacchi D’Angelo in Via San Martino, 25, l’altro ad Arzano, nella Tabaccheria Gagliardi, in Via Napoli, 71. Nell'estrazione di venerdì 13 centrato un “5” da 18.083,95 euro a Boscotrecase presso il Bar Avino, in Piazza Sant’Anna. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: vinti quasi 4mila euro al SuperEnalotto Leggi anche: Lotto, la Dea bendata bacia il napoletano: centrato ambo da oltre 10mila euro Altri aggiornamenti su La dea bendata bacia il casertano... Temi più discussi: Eurojackpot, la dea bendata bacia la Puglia: in una tabaccheria nel centro di Bari vinti oltre 185 mila euro con una giocata di due euro; 10eLotto, la Dea bendata bacia Altivole: sei vincite identiche per un totale di quasi 100mila euro; Bari, gioca 5 euro e ne vince 653mila: SuperEnalotto record al San Paolo. Ed è caccia al fortunato - VIDEO; Bari, vincita da oltre 653mila euro al Superenalotto nel quartiere San Paolo. La dea bendata bacia il casertano: centrato un '5' al SuperEnalottoNel concorso di sabato 14, centrati tre 5 da 19.056,19 ciascuno: uno a Castel Volturno presso il Bar Ferraro in via Nuova45. Uno a San Giorgio a Cremano, presso Tabacchi D’Angelo in Via San Martino, ... casertanews.it La fortuna bacia la Calabria: pioggia di premi con il SuperEnalottoUn fine settimana memorabile per due fortunati scommettitori calabresi. La dea bendata ha deciso di fare tappa nella nostra regione, regalando sorrisi e cifre importanti in due diversi concorsi del Su ... zoom24.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 14 marzo 2026 - facebook.com facebook Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 14 marzo 2026: numeri vincenti e quote x.com