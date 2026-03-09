Castellabate | presentazione del libro Femminicidi Giovanili senza Scampo – La storia di Michelle Causo in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Castellabate – Un momento di riflessione, sensibilizzazione e confronto dedicato soprattutto ai giovani sul tema della violenza di genere e del femminicidio. È questo l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Pro Loco Castellabate, che organizza la presentazione del libro "Femminicidi Giovanili senza scampo – La storia di Michelle Causo. La ragazza ritrovata in un carrello", scritto dalla psicoterapeuta e criminologa Virginia Ciaravolo con la prefazione di Dacia Maraini di Armando Editore. L'evento avrà luogo il 14 marzo 2026, con inizio alle ore 10.30, in Sala mons. Alfonso Maria Farina ubicata in Piazza 16 giugno 1138 nel Centro storico di Castellabate.