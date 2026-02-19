Il Comune di Arezzo organizza una serie di eventi per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, per celebrare e promuovere i diritti femminili. La decisione nasce dalla volontà di offrire momenti di riflessione e di sensibilizzazione su temi come l’uguaglianza e il rispetto. La scelta delle iniziative deriva dalla convinzione che questa data possa diventare un’occasione concreta di impegno e di riconoscimento del ruolo delle donne nella società. Una settimana di incontri, mostre e laboratori prenderà il via il primo marzo.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – «L’8 marzo non vuole essere solo una data, ma nell’intento di questa Amministrazione c’è la volontà di dare un segno tangibile della necessità di affermare quei valori di parità e rispetto nei confronti della figura femminile che sono sanciti nella Carta Costituzionale. In una società come quella attuale, dove ancora le cronache raccontano continuamente e tristemente episodi di violenza contro le donne, è quanto mai necessario ribadire il concetto sotteso dalla celebrazione dell’8 marzo». Così il Comune di Cavriglia. Il primo evento è previsto per sabato 21 febbraio dalle ore 10 alle 12 presso la Biblioteca “Venturino Venturi”, che ospiterà un Laboratorio per ragazzi dai 7 agli 11 anni di età, organizzato dall’associazione “LiberiLibri”, dal titolo “La fiaba di Fanta – Ghirò” tratta da “Favole Italiane” di Italo Calvino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 Marzo: un calendario di eventi in occasione della giornata internazionale della donna

