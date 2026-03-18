Se la scuola chiude per i seggi alunni e alunne Tutti al parco Laboratori creatività e formazione

Da lanazione.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle elezioni, la scuola di Fucecchio chiude temporaneamente per permettere l’allestimento dei seggi. Per gli studenti, questa giornata si trasforma in un’opportunità di gioco e creatività, con laboratori e attività all’aperto organizzate al parco. La scuola ha deciso di offrire un’alternativa ai ragazzi durante la chiusura, coinvolgendoli in iniziative di formazione e divertimento.

Fucecchio, 18 marzo 2026 – Un’alternativa alla scuola che chiude per lasciare spazio ai seggi elettorali. Per alunni ed alunne c’è un’altra opzione, rispetto alla vacanza: c’è l’opportunità di mettere a frutto questi giorni per un’ esperienza formativa e divertente. Il Comune di Fucecchio grazie alla regia della biblioteca comunale e del centro giovani promuove “Tutti al parco”, una serie di laboratori e attività dedicate a bambini e ragazzi per accompagnare con creatività e divertimento i giorni non scolastici. L’iniziativa si svolgerà venerdì 20, lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario dalle 9 alle 13 (con possibilità di arrivo a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Se la scuola chiude per i seggi, alunni e alunne “Tutti al parco”. Laboratori, creatività e formazione

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