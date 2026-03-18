In occasione delle elezioni, la scuola di Fucecchio chiude temporaneamente per permettere l’allestimento dei seggi. Per gli studenti, questa giornata si trasforma in un’opportunità di gioco e creatività, con laboratori e attività all’aperto organizzate al parco. La scuola ha deciso di offrire un’alternativa ai ragazzi durante la chiusura, coinvolgendoli in iniziative di formazione e divertimento.

Fucecchio, 18 marzo 2026 – Un’alternativa alla scuola che chiude per lasciare spazio ai seggi elettorali. Per alunni ed alunne c’è un’altra opzione, rispetto alla vacanza: c’è l’opportunità di mettere a frutto questi giorni per un’ esperienza formativa e divertente. Il Comune di Fucecchio grazie alla regia della biblioteca comunale e del centro giovani promuove “Tutti al parco”, una serie di laboratori e attività dedicate a bambini e ragazzi per accompagnare con creatività e divertimento i giorni non scolastici. L’iniziativa si svolgerà venerdì 20, lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario dalle 9 alle 13 (con possibilità di arrivo a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se la scuola chiude per i seggi, alunni e alunne “Tutti al parco”. Laboratori, creatività e formazione

Articoli correlati

Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primariaSi chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere...

Tutti a scuola di survivor al Parco del Cardeto: consegnati i diplomi agli alunni del corso di educazione ambientaleSi tratta delle Faiani con le classi IV A - IV B - IV C dell'Istituto comprensivo "Margherita Hack".

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Se la scuola chiude per i seggi alunni...

Temi più discussi: Se la scuola chiude per i seggi, alunni e alunne Tutti al parco. Laboratori, creatività e formazione; Didacta Italia 2026 chiude con una edizione da record; Rinnovo contratto scuola, chiudere nel 2026 è possibile: aumenti di 140 euro più 1.600 di arretrati. Parla Pacifico (Anief) - VIDEO; Milano, chiude la scuola primaria delle Canossiane in via Tagliamento. Appello dei genitori alla Diocesi: Noi avvisati solo a iscrizioni per le pubbliche già chiuse.

La scuola chiude e non è un eventoMilano, la Prefettura ha deciso lo stop alle lezioni per il 6 febbraio nella cerchia della circonvallazione. Ma perché studenti e famiglie sono sempre sacrificabili? Non sono ancora iniziate ma i ... ilgiorno.it

La scuola chiude. I nuovi iscritti avvertiti via mailLa scuola professionale di via Crivelli, gestita dall’associazione Seam, chiuderà i battenti in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. La direzione aveva previsto di lasciare l’attività al ... ilgiorno.it

La notizia più bella arriva dalla Championship. Una notizia che tutti noi tifosi italiani aspettavamo. Prima c'era stato il debutto, ed eravamo già contenti. Ma stasera lo siamo ancora di più. Il Watford vince 3 a 1 contro il Wrexham. Il terzo gol lo ha segnato Edoard - facebook.com facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Luca e Paolo: "Grazie a tutti, comunque vada sarà un referendum di merda". x.com