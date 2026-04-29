La Corte dei Conti sferza il Comune L’opposizione | Criticità strutturali

La Corte dei Conti ha inviato un atto di contestazione al Comune di San Benedetto Val di Sambro, evidenziando presunte criticità nella gestione finanziaria. Nel frattempo, l’opposizione politica critica l’amministrazione, sostenendo che il sindaco Alessandro Santoni si concentri troppo sulla presenza sui social media e sui like. La discussione si concentra sulle modalità di amministrazione e sulla corretta gestione delle risorse pubbliche.

La Corte dei Conti ‘bacchetta’ il Comune di San Benedetto Val di Sambro e l’opposizione attacca: il sindaco Alessandro Santoni pensa troppo ai "like". Tutto nasce da una delibera di 61 pagine della magistratura contabile che ha evidenziato, come riporta la minoranza, una "serie di criticità strutturali". La Corte, si legge nella nota, ha evidenziato "diversi aspetti problematici nella disastrosa gestione finanziaria: la capacità di riscossione dei crediti si attesta al 38-41%, percentuale che compromette la stabilità futura e la qualità dei servizi; ritardi sistematici nei pagamenti ai fornitori; approvazione del rendiconto oltre i termini previsti dalla normativa; residui attivi che hanno raggiunto la cifra di 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Corte dei Conti sferza il Comune. L’opposizione: "Criticità strutturali" Notizie correlate Dfp, la Corte dei Conti torna a fare opposizioneL’audizione della Corte dei Conti sul Documento di finanza pubblica conferma una linea ormai prevedibile: ogni occasione utile diventa terreno per... Ponte: nuovo decreto legge per fronteggiare criticità della Corte dei Conti**Ponte, il decreto legge per aggirare i rilievi della Corte dei Conti** A causa delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti, il governo ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corte dei Conti, le toghe in rivolta: no al capo di gabinetto di Schillaci; Corte dei Conti ricorre alla Consulta sulla riforma del danno erariale; La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole; La riforma della Corte dei conti e un potere che non vuole incontrare limiti o ostacoli. Danno erariale, la Corte dei conti impugna la legge Foti alla Consulta: Premio agli amministratori incapaci, violato il patto sociale con i cittadiniIl limite del 30% al risarcimento, scrivono i giudici contabili, è in contrasto insanabile con le norme che governano la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche ... ilfattoquotidiano.it La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: IrragionevoleUn’ordinanza di 80 pagine critica le norme che premierebbero, è la tesi, i funzionari infedeli o poco capaci incaricati di gestire beni e soldi pubblici ... repubblica.it PENSIONATI BANCOMAT La Corte APPROVA i tagli fino a -300€ Sentenza 52/2026 https://youtu.be/4MAq_Aon1Bs @inprimopiano - facebook.com facebook Corte Franca: dalla danza alla cultura, una primavera ricca di eventi x.com