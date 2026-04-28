La Corte dei Conti ha recentemente preso posizione in merito al Documento di finanza pubblica, tornando a opporsi alle proposte del governo. Durante un’audizione ufficiale, i giudici hanno espresso le loro osservazioni, confermando il proprio approccio critico e sottolineando alcune criticità nei piani presentati. La discussione si inserisce in un quadro di confronto tra le istituzioni sulle modalità di gestione delle risorse pubbliche.

L’audizione della Corte dei Conti sul Documento di finanza pubblica conferma una linea ormai prevedibile: ogni occasione utile diventa terreno per sottolineare criticità, incertezze e rischi, anche quando il quadro generale viene definito dalla stessa magistratura contabile “improntato a realismo e prudenza”. Una postura che, più che sorprendere, riflette il clima apertosi dopo la riforma voluta dal governo, che ha limitato parte della sfera di intervento della Corte e ridefinito responsabilità e controlli. I magistrati contabili osservano che sulle prospettive del rapporto debitoPil il Dfp “sembra descrivere con realismo un quadro che dal Psb 2024 pare sensibilmente deteriorato” e che per il triennio 2025-2027 “non sembrerebbe rassicurante”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dfp, la Corte dei Conti torna a fare opposizione

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