Ponte | nuovo decreto legge per fronteggiare criticità della Corte dei Conti

Il governo ha approvato un nuovo decreto legge per superare le criticità sollevate dalla Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto. Il provvedimento mira a risolvere problemi tecnici e procedurali, cercando di mettere in sicurezza l’opera senza ulteriori ritardi. Ora si attende il passaggio in Parlamento per dare il via libera definitivo.

**Ponte, il decreto legge per aggirare i rilievi della Corte dei Conti** A causa delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti, il governo ha approvato un decreto legge per far fronte alle criticità tecniche e procedurali del Ponte sullo Stretto. È stata data via libera al Consiglio dei ministri per il nuovo provvedimento, che definisce l’iter approvativo del progetto con un accordo tra l’Amministrazione centrale e il Ministero dell’Interno. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra istituzioni per completare l’attuazione della Direttiva Habitat, con procedure chiave per ogni fase del lavoro istruttorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ponte Sicilia

Il nuovo decreto Ponte solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sulla responsabilità nello sviluppo delle opere pubbliche.

L’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha espresso preoccupazioni riguardo al decreto-legge sulle Grandi Opere, evidenziando possibili rischi per i controlli e la responsabilità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

[Pack] Renasceu como Imperador fantoche… e humilha a Imperatriz-Mãe ao vivo!

Ultime notizie su Ponte Sicilia

Argomenti discussi: Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche; Ponte sullo Stretto, niente controlli nel nuovo decreto: bocciatura in vista; Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti preoccupata per il decreto-legge. Salvini: Ancora non esiste; Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: Forte preoccupazione per il decreto legge in preparazione.

Ponte, nuovo Dl per superare i rilievi della Corte dei ContiROMA Con il Decreto Legge approvato oggi in CdM si è definito ulteriormente l’iter approvativo del Ponte sullo Stretto in conformità ai rilievi della Corte dei Conti. Lo rende noto il Mit. Nello speci ... corrieredellacalabria.it

Ponte sullo Stretto, il Cdm approva il nuovo decreto per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti e accelerare le procedureFonti di governo descrivono un impianto calibrato per superare le osservazioni dei magistrati contabili senza indebolire i presìdi di legalità ... lasicilia.it

In vista della chiusura temporanea del Ponte Nuovo, prevista a partire dalla prossima primavera per consentire il rifacimento dell’infrastruttura, l’Amministrazione sta continuando un percorso di confronto e pianificazione con enti e scuole del territorio, con l’obi facebook