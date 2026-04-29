Una madre italiana residente al Cairo si trova in carcere, condannata da una corte d'appello egiziana. La donna vive con la sua bambina di tre anni, mentre le autorità italiane stanno seguendo la vicenda. La madre ha espresso la paura di perdere la tutela della figlia e di finire in carcere nel Paese. La situazione attuale mantiene incertezza sul destino della coppia.

«H o paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto. Non so più come fare a chiedere aiuto». La donna che pronuncia queste parole su un video apparso su Instagram si chiama Nessy Guerra, ha trentaquattro anni, una bambina di tre ed è di Sanremo. Vive in Egitto, o meglio, è obbligata a stare lì perché un tribunale egiziano l’ha appena condannata, in appello, a sei mesi di carcere. Il reato? Adulterio. Sì, adulterio. Un reato che in Italia non esiste dal 1969. A denunciarla l’ex marito, Tamer Hamouda, cittadino italo-egiziano. Patrick Zaki è uscito dal carcere in Egitto: il commovente abbraccio con mamma, sorella e fidanzata X Nessy Guerra, una madre e una bambina bloccate in Egitto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Corte d'Appello egiziana conferma il carcere per una madre italiana che vive al Cairo con la sua bambina di tre anni. La Farnesina è al lavoro, ma il futuro di entrambe al momento è appeso a un filo

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