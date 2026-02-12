La madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera resta in cella. Il gip di Imperia ha deciso di mantenere il fermo, anche se l’arresto non è stato convalidato. Il giudice ha ritenuto che ci siano tutti i segnali di un possibile inquinamento delle prove e ha deciso di proseguire con la custodia cautelare. La donna, che ha detto “Mi farò quarant’anni ma la verità deve emergere”, rischia ora di dover rispondere di gravi ipotesi di reato.

L’arresto non è stato convalidato, ma per il gip del Tribunale di Imperia c’è il rischio di inquinamento delle prove. Per questo Manuela Aiello, la 43enne accusata di aver ucciso la figlia di soli due anni, resta nella Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo. Il giudice Massimiliano Botti ha emesso la misura cautelare ravvisando i gravi indizi di colpevolezza e l’inquinamento probatorio come esigenza cautelare. Era stata proprio lei a chiamare i soccorsi riferendo di aver trovato la bimba priva di sensi nella villetta a Bordighera, in provincia di Imperia. Gli accertamenti sul cadavere della piccola Beatrice avevano riscontrato dei lividi e la donna era stata arrestata per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi farò quarant’anni ma la verità deve emergere”, resta in carcere la madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera

Approfondimenti su Bordighera Morte Infante

Una bambina di due anni è morta nella sua casa a Bordighera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bordighera Morte Infante

Argomenti discussi: Baccelli è in corsa: Trascinato dal cuore ho scelto Viareggio. E farò del mio meglio; Toghe e medaglie a Castel Capuano: Napoli continua ad essere faro di cultura giuridica.

Bordighera, parla la mamma finita in carcere con l’accusa di aver ucciso la figlia di due anni: «Mi farò 40 anni ma la verità deve emergere»La donna, durante l'interrogatorio di convalida del fermo, ha negato ogni addebito: «Mai messo le mani addosso alle bambine, che sono le ragioni della mia vita» L'articolo Bordighera, parla la mamma f ... msn.com

«Mi farò anche quarant'anni, ma la verità verrà a galla», ha dichiarato la donna davanti al giudice, spiegando di aver cresciuto da sola i suoi figli e di non aver mai fatto loro del male. Resta in carcere la 43enne accusata della morte della figlia di due anni, trov - facebook.com facebook