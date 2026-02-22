Bambina di tre anni muore investita | è sfuggita al controllo della madre andando in strada

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. La madre aveva cercato di tenerla sotto controllo, ma la piccola è riuscita ad allontanarsi e a entrare in strada. Un’auto in transito non ha potuto evitare l’impatto. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.