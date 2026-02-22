Bambina di tre anni muore investita | è sfuggita al controllo della madre andando in strada
Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. La madre aveva cercato di tenerla sotto controllo, ma la piccola è riuscita ad allontanarsi e a entrare in strada. Un’auto in transito non ha potuto evitare l’impatto. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Vernio, 22 febbraio 2026 – Una bambina di tre anni è morta dopo essere stata investita da un’auto. La piccola è sfuggita al controllo della madre ed è andata in strada, dove stava sopraggiungendo un’auto. Scene di terrore, con la chiamata disperata ai soccorsi. Ogni tentativo di rianimazione è però stato vano. (In aggiornamento). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Taranto, bambina di 5 anni muore in strada per arresto cardiaco: inutili i soccorsiUna bambina di 5 anni è deceduta a Crispiano, Taranto, a causa di un arresto cardiaco.
Leggi anche: Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vicenza, bimba di 3 anni scompare improvvisamente, trovata dopo ore tra la neve: cane di casa sempre con lei; Roma, finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni in una scuola dell’infanzia; Monteverde, donna tenta il rapimento di due bambine dalla scuola dell'infanzia: Sono la babysitter; Tentativo di rapimento in scuola a Roma. Valditara: 'Gravissimo'.
Tonezza del Cimone, ritrovata la bambina di tre anni scomparsa nel boscoDopo ore di angoscia il lieto fine. La bambina di tre anni scomparsa nel bosco a Tonezza del Cimone (Vicenza) è stata ritrovata. Ecco come sta. L’allarme è stata lanciato ieri intorno alle ore 17.00 ... notizie.it
Bimba di due anni morta, indagato il compagno della madreL'interrogatorio di Manuela A. la donna in carcere accusata dell'omicidio preterintenzionale della sua figlioletta di 2 anni, ha portato a un altro indagato: il suo compagno con il quale la donna e le ... ansa.it
Stupro di una bambina di 11 anni, Massimiliano Mulas chiede uno sconto di pena – IL PUNTO Alle spalle del 45enne una serie di reati tutti a sfondo sessuale - facebook.com facebook