Agguato in strada | coppia aggredisce l’ex marito di lei

Una coppia ha attaccato l’ex marito della donna in strada, creando scompiglio. Secondo le prime testimonianze, l’uomo è stato preso di mira senza motivo apparente e ha subito ferite lievi. La lite si è scatenata davanti a un negozio, attirando l’attenzione dei passanti. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato i due aggressori, che ora rischiano una denuncia per lesioni personali. L’incidente ha scosso i residenti della zona, ancora scossi per quanto accaduto.

L'episodio, per un immobile conteso, ad Aprilia nel dicembre scorso. Le indagini della polizia che ha raccolto la testimonianza della vittima; denunciati un uomo e una donna Una coppia è stata denunciata dalla polizia per lesioni personali in concorso in seguito all'aggressione all'ex marito di lei. I fatti sono avvenuti ad Aprilia e risalgono al dicembre scorso e sono stati oggetto di indagine da parte degli agenti del locale Commissariato dopo la denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto emerso tutto sarebbe da ricondurre a dissidi legati al rilascio di un immobile precedentemente abitato dalla donna, in base a un accordo di separazione.